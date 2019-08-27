Tayland'da yemin krizi

"Bangkok Post" gazetesinin haberine göre, duruma ilişkin yapılan bir şikayeti değerlendiren Ombudsmanlık Ofisi, Başbakan Prayuth ve kabinesinin, göreve başlama yeminini ederken "anayasaya tamamen uyacağına" dair ifadeyi söylememesinin anayasanın ihlali anlamına geldiğine hükmetti.

Ofis Genel Sekreteri Raksagecha Çaeçai, yemin sırasında anayasanın gerektirdiği tüm sözlerin okunmamasıyla anayasanın ihlal edildiğini belirtti.

Konunun Anayasa Mahkemesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Panupong Çurak isimli bir öğrenci, 20 Ağustos'ta Ombudsmanlık Ofisi'ne, eksik yemin edilmesinin, kabine oluşumunun, hükümetin politik beyanının ve uygulayacağı politikanın geçersiz kılınmasına yol açabileceğini, dolayısıyla hükümetin halkın yararına çalışabilme yeteneğini etkileyebileceğini gerekçe göstererek şikayette bulunmuştu.

Ombudsmanlık Ofisi, yeminin eksik okunmasının şikayetçinin haklarını etkilediğine de hükmetti.

Tayland Anayasası'na göre, başbakanın ve bakanların göreve başlamadan önce kralın huzurunda görev yemininin tam metnini okuması gerekiyor.

Diğer yandan, muhalif siyasetçi Piyabutr Saengkanokkul, 25 Temmuz'daki parlamento oturumunda, Prayuth'un geçen ay düzenlenen yemin töreninde metnin tamamını okumamasının, söylediklerini tekrar eden diğer bakanların da hata yapmasına neden olduğuna işaret etmişti.

Başbakan Prayuth, konuyla ilgili eleştiriler üzerine görevinin başında olduğu mesajını vermiş, tüm yemin metnini okumamasının sorumluluğunu tek başına üstleneceğini ifade etmişti.

SEÇİMLER MARTTA YAPILABİLMİŞTİ

Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında martta yapılabilmişti.

Prayuth seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisi'nin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisi'yle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Başbakan Prayuth'un kurduğu yeni kabine, 16 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.

Diğer yandan, bazı milletvekilleri, Prayuth'un darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, geçen ay 110 milletvekilinin "anayasaya aykırılık" gerekçesiyle açtığı davayı kabul ederken, davalı Başbakan Prayuth'a savunmasını hazırlaması için 15 gün süre tanımıştı.