Teklifi bir sene sonra açıkladı! AB, Brexit'i beş yıl ertelemeyi önerdi

Birleşik Krallık fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık'a 2018 yılında ülkenin ABden ayrılışını beş yıl ertelemeyi ve bu süre içinde Avrupa için yeni bir anlaşma yapılmasını önerdiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Lidington, Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Martin Selmayr'ın kendisine, "Sürecin nasıl ilerleyeceğine bakacağız. Birleşik Krallık ile Fransa ve Almanya'nın bir araya gelmesinin ardından sonraki durumu değerlendireceğiz ve Avrupa için yeni bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı tartışalım" dediğini söyledi.

Programda, Selmayr, AB'nin Birleşik Krallık'ın birlikten anlaşmasız olarak ayrılmak için hazır olmadığını farkettiğini söyledi ve AB'nin anlaşmasız bir Brexit için gerekli önlemleri aldığını ekledi.