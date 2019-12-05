MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Tekne faciası
ABONE OL
05.12.2019 - 09:38 | | AA

Tekne faciası

Moritanya'dan yola çıkıp İspanya'ya gitmeyi hedefleyen göçmenlerden 57'si yaşamını yitirdi, ekipler 74 kişiyi sağ salim kıyıya çıkardı.

Tekne faciası

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bir göçmen teknesi alabora oldu.

İspanya'ya giden bir tekne, Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında battı. Olayda düzensiz göçmenlerden 57'sinin cesedine ulaşılırken, 74 'ü ise kurtarıldı.

Kurtarıldıktan sonra barınma merkezlerine götürülen düzensiz göçmenlere gıda ve ilaç yardımında bulunulduğu belirtildi.

Moritanya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için kullandığı ana güzergahlardan biri olma özelliğini taşıyor.

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

Sıradaki Haber