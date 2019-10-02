MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTelegraph: Boris Johnson "dört yıl için iki sınır" önerecek
02.10.2019 - 09:21 | | DHA

Telegraph: Boris Johnson "dört yıl için iki sınır" önerecek

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Brexit için, "dört yıl için iki sınır" önerisini içeren planını bugün Avrupa Birliği'ne (AB) sunacak.

Telegraph: Boris Johnson "dört yıl için iki sınır" önerecek

Telegraph gazetesinin haberine göre sunulacak plan, Kuzey İrlanda'nın 2025 yılına kadar Avrupa Birliği ile özel bir ilişki içinde olmasını öngörüyor.

Telegraph'ın "bilgi veren kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Johnson Kuzey İrlanda'nın, en azından 2025 yılına kadar "AB ortak pazarı"nın parçası olarak kalmasını önerecek; buna karşılık, Birleşik Krallık'ın geri kalan tüm bölgeleri AB gümrük birliğinden ayrılacak.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Telegraph gazetesinde yer alan haber sonrası yaptığı açıklamada, sunulacağı ifade edilen planın AB ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma için temel oluşturamayacağını söyledi ve ekledi:

"Şu ana kadar bir plan görmedik. Ancak plana ilişkin basında çıkan haberler doğru ise, bu plan bize bir anlaşma için temel olabilecek gibi görünmedi."

 

50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifadeBursa'da 50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyor

Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyor

Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı

Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı

Mucize Doktor 4. yeni bölümde Ali Naci'ye büyük sürpriz!

Mucize Doktor 4. yeni bölümde Ali Naci'ye büyük sürpriz!

Sapık komşu! 'Hastayım yardım etti' dedi, koluna giren çocuğa...

Sapık komşu! 'Hastayım yardım etti' dedi, koluna giren çocuğa...

Sıradaki Haber