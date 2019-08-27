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27.08.2019 - 15:00

Terör örgütü YPG/PKK Türkiye sınırından çekiliyor

Yabancı ajansların 'son dakika' olarak duyurduğu habere göre, terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırından çekiliyor

Terör örgütü YPG/PKK Türkiye sınırından çekiliyor

İngiliz Reuters haber ajansı, terör örgütü YYPG/PKK'nın Türkiye-Suriye sınırındaki bazı noktalardan birliklerini ve ağır silahlarını çektiğini duyurdu.

Habere göre YPG, Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5-14 kilometrelik hattan çıkacak.

İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.
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