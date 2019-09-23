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HaberlerDünyaThames Nehri'nde yanan tekne battı: Yolcular nehre atlayarak kurtuldu!
23.09.2019 - 11:17 |

Thames Nehri'nde yanan tekne battı: Yolcular nehre atlayarak kurtuldu!

İngiltere’de içerisinde 8 yolcunun bulunan bir tekne, Thames Nehrinde seyrettiği sırada yandı. Yolcular nehre atlayarak kurtulurken, tekne yanarak battı.

Thames Nehri'nde yanan tekne battı: Yolcular nehre atlayarak kurtuldu!

Londra'nın Twickenham ilçesinde, Thames Nehri üzerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu teknesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tekneye yayılınca, yolcular nehre atlayıp kıyıya yüzerek kurtuldu.

Thames Nehrinde yanan tekne battı: Yolcular nehre atlayarak kurtuldu

Teknede bulunun ve yaralı olarak sahile yüzen 4 kişinin hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Yangın sonrası 6 metrelik tekne battı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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