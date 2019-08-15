TİKA’dan Meksika’da kütüphane açılışı

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika’nın Jalisco eyaletindeki Guadalajara şehrinin Zapopan ilçesindeki 1138 numaralı halk kütüphanesi, tadilat çalışmalarının sonucunda “Meksika-Türkiye Dostluk Kütüphanesi” adıyla hizmete açıldı. Açılış törenine, Zapopan Belediye Başkanı Jesus Pablo Lemus Navarro, eyalet ve TİKA Meksika Ofisi yetkililerinin yanı sıra bölge halkı da katıldı.

‘Erdoğan’a selam’

Navarro, konuşmasında, “Türkiye’nin ve Türk halkının ne kadar cömert olduğunu biliyoruz. Kalkınma yardımlarında dünyada en ön sıralardalar ve bugün bu proje aracılığıyla bize de uzandılar. Çocuklara ve geleceğe yapılan bu yatırımlar çok anlamlı. Ellerine silah yerine kitap vererek geleceği bugünden değiştiriyoruz. Başkan Erdoğan’a ve Türk halkına selam olsun” dedi. Yaklaşık 6 milyonluk nüfusuyla Meksika’nın ikinci büyük şehri Guadalajara’nın 1,5 milyonluk nüfusuyla en büyük ilçesi olan Zapopan’ın merkezindeki kütüphanenin yanı sıra gençlere modern ekipmanla fotoğrafçılık ve bilgisayar kursları verilebilecek alanlar oluşturuldu. Çocuklar için eğitici setlerle oyun alanları kurulan kütüphanede, Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansı’nın yayımladığı kitapçıklara yer verildi.