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HaberlerDünyaTimsah midesinden 8 vidalı plaka çıktı
01.08.2019 - 09:05

Timsah midesinden 8 vidalı plaka çıktı

Avustralya’nın Queensland Eyaleti’ndeki Koorana Timsah Çiftliği’nde “MJ” adlı timsah öldü. Çiftliğin sahibi John Lever, hastalıktan öldüğü belirlenen 4.7 metrelik MJ’nin midesini açtığında 8 vidalı ortopedik plaka buldu.

Timsah midesinden 8 vidalı plaka çıktı

Öldüren hastalığı bulabilmek için timsahların midesini açtıklarını belirten Lever, taş, plastik, kancalar, cam ve ağ paçaları görmeye alışık olduklarını ancak MJ’nin midesinden çıkan ortopedik plaka karşısında şaşkına döndüklerini söyledi. Lever, plakanın hangi alanda kullanıldığına ilişkin İngiltere’deki bir plaka üreticisiyle temasa geçtiklerini kaydetti.

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