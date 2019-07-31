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31.07.2019 - 11:08

Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

Avustralya'da çiftlikte ölen 4,7 metrelik dev timsahın midesinde altı vidalı paslanmaz çelikten imal edilmiş ortopedik plaka bulundu.

Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Koorana Timsah Çiftliği'nde MJ adlı timsah öldü.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, çiftliğin sahibi John Lever, hastalıktan öldüğü belirlenen 4,7 metrelik MJ’nin midesini açtığında 6 vidalı ortopedik plaka buldu.

Hastalıktan ölen büyük timsahların ölüm nedenlerini belirlemek için midelerinin açılmasının normal prosedür olduğunu belirten Lever, taş, plastik, kancalar, cam ve ağ paçaları görmeye alışık olduklarını ancak MJ’nin midesinden çıkan ortopedik plaka karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

Buldukları 10 santimetre uzunluğundaki plakanın yıllarca timsahın midesinde kalmasından dolayı üzerinde hangi alanda kullanıldığını belirleyecek numara bulunmadığını anlatan Lever, "Böyle bir şey bulacağımı hiç düşünmedim." dedi.

Söz konusu plakanın tıp ya da veterinerlik alanında kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için İngiltere’deki bir plaka üreticisiyle temasa geçtiklerini ve sonuç beklediklerini dile getiren Lever, talep edilmesi durumunda adli tıp incelemesi için parçayı polise verebileceğini vurguladı.

MJ’nin yaşadığı çiftlikten personel ve evcil hayvan kaybı yok

Ortopedik plakanın nereden geldiğinin gizemli olduğunu kaydeden Lever, resimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak halktan yardım talebinde bulunduğunu kaydetti. Lever, "Birisinin onu göreceğini ve ‘ne olduğunu biliyorum, kesinlikle budur’ diyeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Dev timsahı yaklaşık 6 yıl önce Queensland’daki bir başka çiftlikten satın aldığının altını çizen Lever, MJ’nin daha önce doğal hayatta yaşadığını sözlerine ekledi.

1981 yılında açılan Koorana Timsah Çiftliği’nde 5 binden fazla timsah bulunuyor.

Su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarEdirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. Özkaya, "Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor" dedi.
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