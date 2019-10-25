TIR'da bulunan cesetler için iki gözaltı daha

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasındaki TIR'ın içinde ortaya çıkan 39 cesedi soruşturan polis, yeni gözaltılar yaptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, TIR sürücüsünün ardından iki kişi daha gözaltında.

25 yaşındaki TIR şoförü Mo Robinson, aslen Kuzey İrlanda'nın Armagh Bölgesi'nden. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Robinson'la bağlantılı olabileceği düşünülen iki eve baskın düzenlendi.

Son bulgular, şoförün TIR'ı Holyhead Limanı'ndan alarak Grays'e götürdüğünü ve bu kısa sürede aracın içinde ne olduğunu bilmediğini gösteriyor. Ancak bu kesinleşse bile şoförler, konteynerin içindeki her şeyden sorumlu olduğu için suçlama yapılması ihtimali hâlâ var.

İngiliz polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan ve gece yarısı 00.30'da Thames Nehri kıyısındaki Purfleet limanına demirleyen bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığını tespit etmişti.

TIR'daki cesetlerin 31'i erkek ve sekizi kadın. Kurbanların tümünün Çin vatandaşı olduğu açıklandı ancak henüz kimlik bilgileri paylaşılmadı.