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05.11.2019 - 10:48 | | İHA

Tonga’da 6.6 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkelerinden Tonga’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tonga’da 6.6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verdiği bilgiye göre Tonga'da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) ise depremin şiddetini 6.9 olarak açıkladı ve depremin yerin 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Depremin merkez üssünün, Tonga’nın en büyük ikinci şehri olan Neiafu'nun yaklaşık 133 kilometre batısında olduğu bildirildi. Depremle ilgili can ya da mal kaybı bildirilmezken, bölgede tsunami uyarısı da yapılmadı.

Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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