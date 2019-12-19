Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi

Trablus'taki Ebu Selim Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin başkente yönelik saldırılarını değerlendirmek üzere belediyenin eğitim sorumlularıyla olağanüstü toplantı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre toplantıda, saldırılar nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla belediye sınırları içindeki okulların tamamında eğitimin süresiz askıya alınması kararlaştırıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.