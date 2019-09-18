Transparan gelinlik olay yarattı: 'Kim düğününde çıplak gezmek ister ki?'

Moda meraklılarının, farklı tasarımcılara ve markalara ait çeşitli ürünleri bulabildiği internet alışveriş sitesi Asos, son dönemde satışa sunduğu gelinlik koleksiyonuyla eleştiri oklarının hedefinde.

2000 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da kurulan alışveriş sitesi, özellikle evlilik hazırlıkları yapanları kızdıran bir modeli satışa sundu.

Neredeyse tamamen transparan olan dantelli tulum, Gelinlik Koleksiyonu kapsamında alıcısını bekliyor.

Transparan gelinlik, 45 sterline yani yaklaşık 320 liraya satılıyor. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan bu cüretkar model, kullanıcılardan büyük tepki aldı.

Bir kullanıcı, "Yanlış anlamayın; bu kıyafet iç çamaşırı bölümünde değil, gelinlik kategorisinde satılıyor" diyerek şaşkındığını dile getirirken, bir diğer kullanıcı da, "Kim kendi düğününde çıplak gezmek ister ki?" diye sorarak transparan tulumu onaylamadığını belirtti.

Başka bir kullanıcı ise, "Eğer düşünümü striptiz kulübünde yapacak olsaydım bu gelinliği seve seve giyerdim, ama onun dışında asla" yorumunu yaptı.