Trenle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Sargodha kentinde bir hemzemin geçitte bir trenle damperli kamyon çarpıştı. Kaza anında trenin raydan çıkması sonucu yardımcı makinistin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.



Kamyon şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı belirtildi. Yolcu treninin Sargodha’dan Lahor’a gittiği kaydedildi.