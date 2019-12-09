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09.12.2019 - 15:29 | | İHA

Trenle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde damperli kamyon ve trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Trenle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Sargodha kentinde bir hemzemin geçitte bir trenle damperli kamyon çarpıştı. Kaza anında trenin raydan çıkması sonucu yardımcı makinistin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kamyon şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı belirtildi. Yolcu treninin Sargodha’dan Lahor’a gittiği kaydedildi.

    Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.
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