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12.10.2019 - 11:39 | | AA

Trenle otobüs çarpıştı

Meksika'daki hemzemin geçit kazasında dokuz üniversite öğrencisi öldü, çok sayıda yaralı hastaneye taşındı. Yaralılardan sekizinin durumu ağır.

Trenle otobüs çarpıştı

Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı.

Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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