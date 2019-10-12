12.10.2019 - 11:39 | | AA
Trenle otobüs çarpıştı
Meksika'daki hemzemin geçit kazasında dokuz üniversite öğrencisi öldü, çok sayıda yaralı hastaneye taşındı. Yaralılardan sekizinin durumu ağır.
Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı.
Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi.