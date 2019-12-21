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21.12.2019 - 16:37 |

'Tropik Trump' kan kaybediyor!

Brezilya'da yapılan son anket, aşırı sağcı devlet başkanı Bolsonaro'ya verilen desteğin giderek azaldığını ortaya koydu.

'Tropik Trump' kan kaybediyor!

Brezilya’da cuma günü yayımlanan CNI/Ibope’nin anketi Devlet Başkanı Bolsonaro’ya verilen desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Reuters’ın aktardığına göre agresif siyaset tarzı ve zayıf ekonomik toparlanmanın Bolsonaro’nun popülaritesi üzerinde etkili oldu.

Eylülde hükümetin “iyi” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 31’ken bu sayının yüzde 29’a düştüğü ve “kötü” olduğunu düşünenlerin oranınınsa yüzde 34’ten yüzde 38’e çıktığı belirtildi.

Brezilya merkezli danışmanlık şirketi Capital Politico’nun başkanı Leonardo Barreto, “Bolsonaro’nun popülaritesindeki devam eden düşüş kendi eseri. Yönetme ve iletişim kurma biçimi çok agresif ve başkanın etrafında çok fazla gürültü oluşmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Barreto buna ek olarak anketin 5-8 Aralık’ta gerçekleştirildiğini yani son dönemde gerçekleşen ekonomik toparlanmanın etkisinin tam olarak bilinmediğini söyledi.

Ayrıca Bolsonaro’nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının da devlet başkanının popülaritesini belirleyen temel faktörlerden biri olabileceği belirtildi.

Bolsonaro yakın zamanda yerlilerin yaşadığı koruma alanlarına dair aldığı kararlarla gündeme gelmişti. Aşırı sağcı devlet başkanı koruma alanlarının tarıma, madenciliği ve çiftçiliğe açılmasına izin veren yasanın hazır olduğunu belirtmişti.

Öte yandan yerli hakları savunucularıysa Bolsonaro’nun göreve gelmesinden bu yana yerlilere karşı gerçekleştirilen saldırıların sayısında belirgin bir artış olduğunu ve koruma alanlarının bu tip faaliyetlere açılmasının gerilimi artırdığını ifade etmişti.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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