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20.09.2019 - 07:50 |

Trudeau’dan ‘ırkçılık’ özrü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2001 yılında öğretmenlik yaptığı lisenin bir etkinliğinde çektirdiği “kahverengi yüzlü” fotoğrafı için özür diledi.

Trudeau’dan ‘ırkçılık’ özrü

 

Time Magazine’in ortaya çıkardığı fotoğrafta, yüzünü kahverengiye boyadığı görülen ve ırkçılık eleştirilerine maruz kalan Trudeau, “O dönemde bunun ırkçı görüneceğini düşünmemiştim. Ama şimdi bunun ırkçı bir şey olduğunu kabul ediyorum ve özür diliyorum” dedi.

Etkinliğin temasının “Binbir Gece Masalları” olduğunu ve kendisinin de “Alaaddin” kılığında katıldığını ifade eden Kanada Başbakanı Trudeau, Müslüman örgütlerin yanı sıra siyasetçiler ve yazarlar tarafından da eleştirildi. Söz konusu fotoğrafın Trudeau’yu 21 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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