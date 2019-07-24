MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTrump, 45 senatörle Türkiye'yi görüştü
24.07.2019 - 01:22| AA

Trump, 45 senatörle Türkiye'yi görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldığı bildirildi.

Trump, 45 senatörle Türkiye'yi görüştü

 

Beyaz Saray'ın günlük programında yer alan ve öğleden sonra 16.00'da başlayan görüşmede ABD Başkanı Trump'ın 45 Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçen haftaki son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır. Şu anda (Türkiye'ye yaptırım konusu) buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırıDiyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Behzat Ç. yeni bölüm hangi gün? Behzat Ç. yeni sezon tarihi

Behzat Ç. yeni bölüm hangi gün? Behzat Ç. yeni sezon tarihi

Tacizciyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yakan kadın tutuklandı

Tacizciyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yakan kadın tutuklandı

Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimlerdir?

Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimlerdir?

Sıradaki Haber