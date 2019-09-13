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HaberlerDünyaTrump, Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol sondajına izin verecek
13.09.2019 - 13:57 |

Trump, Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol sondajına izin verecek

Soyları tükenme tehlikesi altında olan kutup ayılarının inleri ve yaban kirpilerinin yavrulama alanlarını de içeren 1,6 milyon dönümlük kıyı bölgelerinde, uzun vadeli arazi kiralanacak.

Trump, Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol sondajına izin verecek

ABD'de Trump yönetimi, onlarca yıldır koruma altında olan Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sahası'nda petrol ve doğal gaz aranmasına izin vermeye hazırlanıyor.

Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), soyları tükenme tehlikesi altında olan kutup ayılarının inleri ve yaban kirpilerinin yavrulama alanlarını de içeren 1,6 milyon dönümlük kıyı bölgelerinde sondaj çalışmaları için uzun vadeli arazi kiralayacak.

Sondaj çalışmalarının geçimlerini avcılık ve balıkçılıkla sağlayan yerli topluluklar için de tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi bölgenin korunması için son anda bir yasa geçirdi. Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin denetimindeki Senato'nun bu düzenlemeye onay vermesi beklenmiyor.

Alaska Yaban Hayatı Birliği adlı yardım örgütünün direktörü Adam Kolton, "Yönetimin, anlamlı bir koruma çabasına giriyor gibi yapmaya bile gerek duymadan en agresif kiralama alternatifini seçmesi kimseyi şaşırtmadı. Yönetim, kıyılardaki hassas ovalara göz dikerek, bilime saygısızlığı, muhalefeti susturmayı ve tüm yerli toplulukları abluka altına almayı tercih etti" dedi.

Bölgede sondaj yapılması, Kongre'nin vergi yasasında değişiklik yaptığı 2017'ye kadar yasaktı.

BLM, dün bölgeyle ilgili nihai çevre etki değerlendirmesi raporunu yayımladı ve proje kapsamında bu yılın sonuna kadar sondaj çalışmaları için arazi kiralamaya başlayacağını duyurdu.

1 milyon arabanın karbon salımına eşit

Kurum, raporunda, bölgeden çıkarılacak ve yakılacak petrolün her yıl atmosfere 0,7 milyon ile 5 milyon ton arasında karbondioksit salacağını, bunun da kabaca bir milyon arabanın bir yıldaki karbon salımına eşit olduğunu belirtti.

Ancak ABD Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi, BLM'nin petrol aramaları için arazi tahsisinin iklim değişikliğine etkilerinin gerçekçi olmadığını savundu.

'Atmosferdeki karbondioksit buzul çağından beri artıyor'

Raporun bir bölümünde, küresel ısınmanın hızla artması, insanların faaliyetlerine değil doğal döngülere bağlanıyor, "Küresel atmosferde karbondioksit son buzul çağından beri artıyor" deniyor.

Ancak bilim insanları sanayileşmeden bu yana sıcaklıklarının bir derece artmasının ana nedeninin fosil yakıtların yakılması dahil bir dizi insan eylemi olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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