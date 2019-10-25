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HaberlerDünyaTrump, Beyaz Saray çıkışında açıkladı: ABD tarihindeki en kötü aldatmaca
25.10.2019 - 21:56 | | AA

Trump, Beyaz Saray çıkışında açıkladı: ABD tarihindeki en kötü aldatmaca

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki başkanlık seçim kampanyasına yönelik yürütülen Rusya soruşturmasını, "ABD tarihindeki en kötü aldatmaca" olarak nitelendirdi.

Trump, Beyaz Saray çıkışında açıkladı: ABD tarihindeki en kötü aldatmaca

Trump, Beyaz Saray çıkışında, ABD'de yaklaşık 2 yıl tartışmalara yol açan ve geçen yıl sonuçlandırılan Rusya soruşturmasının yürütülmesine ilişkin Adalet Bakanlığının açtığı cezai soruşturma konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu soruşturmayı Adalet Bakanlığı ve Bakan Barr'a bırakıyorum. Kimsenin inanmadığı şeyleri göreceğinizi düşünüyorum. Bu soruşturma ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmacaydı." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanlığından Rusya soruşturmasına yönelik cezai soruşturma

ABD Adalet Bakanlığı, dün, Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasına ilişkin, cezai soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, soruşturma sürecinde bazı usulsüzlükler olmuş olabileceğini kaydetmişti.

22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti. 29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

 

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