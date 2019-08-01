MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTrump bu iki ülkeyi ziyaret edecek
01.08.2019 - 00:51| AA

Trump bu iki ülkeyi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Trump bu iki ülkeyi ziyaret edecek

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın, Polonya ve Danimarka ziyaretlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre Trump, 1 Eylül günü Polonya'nın başkenti Varşova'da 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anısına savaş anıtını ziyaret edecek ve düzenlenecek törenlere katılacak.

Polonya'nın ardından 2 Eylül'de Danimarka'ya geçecek olan Trump, burada da Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile bir araya gelecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

Bir gölet faciası dahaSamsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

Sıradaki Haber