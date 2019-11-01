01.11.2019 - 17:01 |
Trump duyurdu: 'DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz'
Dünyada sonra dakika... ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderini olduğunu ve kimliğini bildiklerini söyledi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.