MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTrump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
02.11.2019 - 02:45 |

Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi.

Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı." açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, "(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da "düzmece" olarak nitelendiren Trump, "Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

    Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sıradaki Haber