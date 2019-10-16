Trump eski sözcüsüne oy istedi

Yarışmada profesyonel Latin ve balo dansçısı Lindsay Arnold ile partner olan dans yarışmasını şu ana dek başarıyla sürdürdu ve ilk dört haftayı elenmeden atlatmayı başardı. ABD Başkanı Donald Trump dün eski çalışma arkadaşı için Twitter üzerinden destek istedi. Trump, “Bu gece Sean Spicer için oy verin. İyi adam. Hep bizim yanımızdaydı” şeklinde bir mesaj paylaşırkeni Spicer da ABD Başkanı’na teşekkür etti ve herkesin oylarını beklediğini belirtti. Gerçekleri saptırması ve muhabirlerle tartışmalara girmesi nedeniyle tepki çeken Spicer, bir yılı doldurmadan görevinden istifa etmek durumunda kalmıştı.