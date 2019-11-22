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22.11.2019 - 03:11 | | AA

Trump, Gani ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Afgan hükümetinin desteğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Trump, Gani ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

 

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Başkan Trump, bugün (Taliban'ın elindeki) rehineler Kevin King ve Timothy Weeks'in serbest bırakılmasında verdiği destekten dolayı memnuniyetini ifade etmek için Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Trump'ın, Afganistan'daki barış sürecinde hükümetin "büyük rolü" olduğunu belirttiğine işaret edilen açıklamada, "Her iki taraf da, barış sürecini ileri götürmek için şiddetin azaltılmasının ve siyasi bir uzlaşının başarıya ulaşması için Afganistan içi müzakerelerin gerekli olduğu konusunda mutabık kaldı." denildi.

Açıklamada, Trump ve Gani'nin, her iki ülkeye yönelik terör tehditinin yenilmesine yönelik ortak emelleri olduğunu bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde öğretim görevlisi olan 2 mahkum, Ağustos 2016'dan bu yana Taliban'ın elinde bulunuyordu. İki profesör, Kabil'de kaçırılmıştı.

İki mahkumun serbest bırakılması Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 3 sözde üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından gelmişti.

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