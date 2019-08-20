20.08.2019 - 07:58| İRFAN KURTULMUŞ / Kopenhag
Trump Grönland konusunda ciddiymiş!
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk Grönland’ı satın almak konusunda ciddi olduğu ortaya çıktı. New Jersey’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bu konuştuğumuz bir konuydu. Görüş ortaya atıldı ve ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu, ilgilendiğimizi belirttim. Ama Danimarka ile konuşacağız” dedi. Başkan Trump, bununla birlikte adayı satın alma fikrinin, ABD yönetiminin “gündemindeki ilk madde olmadığını” da vurguladı.
Danimarka’nın, adaya her yıl aktardığı kaynağı bulmakta zorlandığını vurgulayan Trump, “Bu Danimarka için gerçekten acı verici. Çünkü her yıl neredeyse 700 milyon dolar kaybediyorlar ve (adaya sahip olmak) stratejik açıdan ABD için güzel olur” dedi.
Grönland’a resmi ziyarette bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, yaptığı açıklamada, Grönland’ın satılık olmadığını vurgularken, “Grönland, Grönlandlılarındır” dedi, bunun “absürt bir tartışma konusu” olduğunu söyledi.