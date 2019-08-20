Trump Grönland konusunda ciddiymiş!

Danimarka’nın, adaya her yıl aktardığı kaynağı bulmakta zorlandığını vurgulayan Trump, “Bu Danimarka için gerçekten acı verici. Çünkü her yıl neredeyse 700 milyon dolar kaybediyorlar ve (adaya sahip olmak) stratejik açıdan ABD için güzel olur” dedi.

Grönland’a resmi ziyarette bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, yaptığı açıklamada, Grönland’ın satılık olmadığını vurgularken, “Grönland, Grönlandlılarındır” dedi, bunun “absürt bir tartışma konusu” olduğunu söyledi.