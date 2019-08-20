MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTrump Grönland konusunda ciddiymiş!
20.08.2019 - 07:58| İRFAN KURTULMUŞ /  Kopenhag

Trump Grönland konusunda ciddiymiş!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk Grönland’ı satın almak konusunda ciddi olduğu ortaya çıktı. New Jersey’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bu konuştuğumuz bir konuydu. Görüş ortaya atıldı ve ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu, ilgilendiğimizi belirttim. Ama Danimarka ile konuşacağız” dedi. Başkan Trump, bununla birlikte adayı satın alma fikrinin, ABD yönetiminin “gündemindeki ilk madde olmadığını” da vurguladı.

Trump Grönland konusunda ciddiymiş!

Danimarka’nın, adaya her yıl aktardığı kaynağı bulmakta zorlandığını vurgulayan Trump, “Bu Danimarka için gerçekten acı verici. Çünkü her yıl neredeyse 700 milyon dolar kaybediyorlar ve (adaya sahip olmak) stratejik açıdan ABD için güzel olur” dedi.

Grönland’a resmi ziyarette bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, yaptığı açıklamada, Grönland’ın satılık olmadığını vurgularken, “Grönland, Grönlandlılarındır” dedi,  bunun “absürt bir tartışma konusu” olduğunu söyledi.

Konya'da feci kazaKonya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağabey mecbur kaldım! Yıllarca süren taciz böyle bitti

Ağabey mecbur kaldım! Yıllarca süren taciz böyle bitti

KPSS sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM KPSS sonuç tarihini açıkladı

KPSS sınav sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM KPSS sonuç tarihini açıkladı

DGS tercihleri için ÖSYM başkanından açıklama geldi! 2019 DGS tercihleri

DGS tercihleri için ÖSYM başkanından açıklama geldi! 2019 DGS tercihleri

Üniversitelere ‘şahsen’ kayıt işlemleri dün başladı

Üniversitelere ‘şahsen’ kayıt işlemleri dün başladı

Sıradaki Haber