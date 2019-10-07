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HaberlerDünyaTrump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini iptal etti
07.10.2019 - 05:27 | | AA

Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini iptal etti

Trump grubu altındaki yaklaşık 500 şirketi bünyesinde toplayan "Trump Organization", kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.

Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki Trump Organization sözcüsü Amanda Miller, yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla üyesi bulunan Müslüman karşıtı "ACT for America (Amerika için hareket et)" isimli grubun bağış toplama etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Söz konusu etkinliğin, 7 Kasım'da Florida eyaletinde Trump Organization'a bağlı Mar-a-Lago adlı mekanda yapılacağı duyurulmuştu.

Duyurunun ardından ABD'deki en etkili Müslüman kuruluşlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.

CAIR Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, "İslamofobik bir nefret grubunun, ABD Başkanı'nın sahip olduğu mekanlardan birinde para toplaması tamamıyla uygunsuz." ifadesini kullanmıştı.

Kurtarmak için aracın arka camını kırdılarİstanbul Esenler’de otomobil ile seyir halinde iken kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü yolun bitimindeki demirlere çarparak durabildi. Otomobilde büyük hasarın olmadığı kazada sürücü hastaneye kaldırıldı.
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