MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriTrump Hong Kong tasarısını onayladı
28.11.2019 - 03:42 |

Trump Hong Kong tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Trump Hong Kong tasarısını onayladı

Trump, yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Açıklamada Trump, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekil ve Senatörlerden büyük destek almıştı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

 

    Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlısı yakalandıŞişli'de 2 hafta önce yolda yürürken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen ve eski İran ajanı olduğu tespit edilen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı İstanbul polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tetikçi olduğu belirlenen 20-25 yaşlarındaki Türk şahısın sorgusundan polis cinayetin perde arkasını aydınlatmaya çalışacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza... Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

    Feci kaza... Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

    Kurşun 6. son bölümde Orhan'ın babası öldürülmüş! Kurşun 7. yeni bölüm fragmanı...

    Kurşun 6. son bölümde Orhan'ın babası öldürülmüş! Kurşun 7. yeni bölüm fragmanı...

    Çok acı olay... 11. kattan düştü

    Çok acı olay... 11. kattan düştü

    Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlısı yakalandı

    Şişli'de öldürülen İranlı ajanın katil zanlısı yakalandı

    Sıradaki Haber