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26.11.2019 - 20:57 | | AA

Trump: Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile ticaret anlaşmaları çok iyi gidiyor ancak Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz. İyi gideceğini de düşünüyorum." dedi.

Trump: Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz

 

Trump, kaybolan ya da öldürülen Amerikan ve Alaska yerlilerine yönelik bir görev gücü kurulmasını öngören başkanlık kararnamesini Oval Ofiste imzaladı.

Amerikan ve Alaska yerlilerine yönelik şiddet olaylarının uzun yıllardır süregelen bir sorun olduğunu vurgulayan Trump, imzalanan kararname ile bu sorunu çözmeyi umduklarını kaydetti.

Trump, bir gazetecinin Çin ile ticaret anlaşması görüşmeleri ve Hong Kong'daki seçimlere ilişkin sorusuna, "Çin ile ticaret anlaşmaları çok iyi gidiyor ancak Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz. İyi gideceğini de düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de iyi ilişkileri olduğunu kaydeden Trump, Şi'nin Hong Kong'daki olayların çözülmesi için elinden geleni yapacağını aktardı.

MGK Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saatin ardından sona erdi.
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