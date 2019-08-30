MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTrump İran'a 'şans' diledi
30.08.2019 - 22:34| AA

Trump İran'a 'şans' diledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın fırlatmayı planladığı bir uydunun atış rampasında patlamasıyla ABD'nin hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, İran'a "şans" diledi.

Trump İran'a 'şans' diledi

 

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında olayın uydu görüntüsüne de yer veren Trump, İran'a kazaya ilişkin yapacağı araştırmada şans diledi.

ABD basınına dün yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki bir uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

ABD yönetimi ise daha önce, balistik füze kapasitesini geliştireceği gerekçesiyle yörüngeye uydu yerleştiren İran'ı uyarmıştı.

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Antalya'da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Antalya'da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son Mektup filmi konusu ve başrol oyuncuları

Son Mektup filmi konusu ve başrol oyuncuları

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Gözaltına alındı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Gözaltına alındı

Yakalanmamak için intihar etti

Yakalanmamak için intihar etti

Sıradaki Haber