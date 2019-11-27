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27.11.2019 - 09:45 | | AA

Trump: Kartelleri terör terör grubu ilan edeceğiz

ABD lideri, Meksika'yı savaş alanına çeviren uyuşturucu kartellerine karşı Washington'ın hamlesini ilan etti, son üç aydır konu üzerinde çalıştığını söyledi. Meksika ise ulusal egemenliği ihlal edecek hiçbir hareketi hoş karşılamayacağını açıkladı.

Trump: Kartelleri terör terör grubu ilan edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasında bulundu.

Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuda bir görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtti.

Açıklamada, görüşmenin içeriğinin, terör örgütü ilan etme sürecinin yanı sıra, organize suç örgütlerine silah ve para akışına yönelik olacağı kaydedildi.

 

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