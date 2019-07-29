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29.07.2019 - 00:34| AA

Trump kritik koltuğa Ratcliffe'i aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump kritik koltuğa Ratcliffe'i aday gösterdi

 

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Teksas vekili ve eski savcı Ratcliffe'i ülkedeki çatı istihbarat kurumunun başına getireceğini duyurdu.

Donald Trump, halen bu görevi yürüten Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını, Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini, onun yerine vekaleten göreve gelecek ismi ise en kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'da onay alması gerekiyor.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

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