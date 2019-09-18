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18.09.2019 - 07:33 | | milliyet.com.tr

Trump Plaza'nın lobisine lüks araç daldı: 3 yaralı

ABD'de New Rochelle'de bulunan Trump Plaza'nın lobisine lüks otomobil daldı. Olayda iki kişi ve aracın sürücüsü yaralandı.

Trump Plaza'nın lobisine lüks araç daldı: 3 yaralı

ABD'nin New York kentindeki New Rochelle'de bulunan Trump Plaza'nın lobisine dalan lüks otomobil, panik yarattı. Yerel saatle 08.50'de meydana gelen olayda otomobil, 40 katlı lüks plazanın cam kapısından hızla içeri daldı.

Olayda iki kişi ve otomobilin sürücüsü yaralanırken, polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay şüpheli bulunmadı ancak soruşturma başlatıldı. Aracın sürücüsü polis tarafından sorguya alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Trump Plazanın lobisine lüks araç daldı: 3 yaralı

 

 

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