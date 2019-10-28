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HaberlerDünyaTrump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'yi bitiren köpek!
28.10.2019 - 23:45 |

Trump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'yi bitiren köpek!

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü duyurdu. Trump o gün yaptığı açıklamada operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. Trump az önce sosyal medya hesabından yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaştı.

Trump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'yi bitiren köpek!

Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği Trump, Twitter'dan paylaştı. İsmi henüz belli olmayan köpeği Twitter'ına da sabitleyen Trump, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Trump köpekle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!"

 

İŞTE O PAYLAŞIM

Trump Twitterdan paylaştı: İşte Bağdadiyi bitiren köpek

 

 

Öte yandan Trump bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıklamıştı.

Trump Twitterdan paylaştı: İşte Bağdadiyi bitiren köpek

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