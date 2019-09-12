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12.09.2019 - 22:41 | | AA

Trump, Veliaht Prensi ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Eylül'de Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Trump, Veliaht Prensi ağırlayacak

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın 16 Eylül'de Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

Söz konusu ziyaretin ABD ve Bahreyn arasındaki stratejik ortaklık ve dostluğu güçlendireceğine, ekonomik ve güvenlik iş birliğini artıracağına işaret edilen açıklamada, iki liderin deniz güvenliği, İran tehdidiyle mücadele, bölgesel barışı artırma ve terörle mücadele konusunu görüşeceği kaydedildi.

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