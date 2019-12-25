Trump yaptırıma itirazını iletmiş...

ABD’de, Başkan Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması ve Suriye harekatı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiği ortaya çıktı.

Amerikan haber sitesi “Daily Beast”, Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’ye yaptırım öngören ve Senato’nun onayını bekleyen yasa tasarısına ilişkin senatörlere gönderdiği 7 sayfalık notu ele geçirdi. Dışişleri’nden Kongre’ye gönderilen bilgi notunda, yönetimin, yaptırım tasarısına itirazı ayrıntılı şekilde gerekçelendirildi. Notta, Trump yönetimi, “Amerika’nın Ulusal Güvenliğini Teşvik ve DAEŞ’in Yeniden Canlanmasının Önlenmesi” adını taşıyan yaptırım tasarısının yasalaşması durumunda Türkiye-ABD savunma ticaretinin tamamen sona ereceğini savundu. Böyle bir yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha da ileri gideceği ya da Türkiye’nin silahlar için “diğer düşman silah tedarikçilerine” yönelebileceğine dikkat çekilen notta, “Bu yasa aynı zamanda, Türkiye’ye NATO’dan dışlanmış gibi davranmaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.

‘Dalga etkisi yaratır’

Trump yönetiminin bir diğer itirazı da, Ankara’nın finansal kriz durumunda, IMF gibi uluslararası kuruluşlardan yararlanabileceği kredi imkanına itiraz edilmesini öngören maddeye yönelik. Bu maddeye “ABD ekonomisi üzerinde de dalga etkisi yaratabileceği” gerekçesiyle karşı çıkılıyor. İtiraz notunda, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü harekata yönelik yaptırımların da gereksiz olduğu, Trump yönetiminin girişimleriyle bu harekatın büyük ölçüde durduğu ifade ediliyor. Yaptırım tasarısında bazı üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören maddeye de itiraz yer aldı.

Öte yandan Daily Beast’e açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD yönetiminin NATO ile ilişkilerini güçlü tutmayı istediğini vurgulayarak, “NATO, 70 yıldır üye olan Türkiye ile daha da güçlü. Türkiye, NATO müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır” görüşünü paylaştı. Yetkili, ABD’nin hala Türkiye’nin S-400 alımlarından dolayı endişeli olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, söz konusu notta, Suriye’de “Amerikan askerlerinin yanında savaşan Kürt savaşçılar” olarak tabir edilen YPG/PKK ve SDG mensuplarına “özel göçmen vizesi” verilmesine yönelik yasa tasarısına da karşı çıkıldı. “Özel göçmen vizesi”, Irak ve Afganistan’da ABD askerlerine yardımcı olan tercümanlara veriliyordu.

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye’ye, S-400 alımı ve Suriye’deki adımları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısını 11 Aralık’ta onaylamıştı.