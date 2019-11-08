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08.11.2019 - 10:58 |

Trump'a karşı milyarder rakip! Michael Bloomberg aday oluyor

Adaylığını açıklayan diğer Demokratların ABD liderini yenecek kadar güçlü olmadığını düşünen milyarder iş insanı Bloomberg, bu hafta içerisinde başvuru yapabilir.

Trump'a karşı milyarder rakip! Michael Bloomberg aday oluyor

Milyarder iş insanı Michael Bloomberg'in, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiği açıklandı.

Sözcüsü, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in seçimlere adaylıklarını açıklayan diğer Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump'ı yenecek kadar güçlü adaylar olmadıklarını düşündüğünü duyurdu.

77 yaşındaki iş insanının bu hafta içerisinde başvurusunu yapması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Trump'a karşı Demokratlardan şu an 17 aday adayı yarışıyor.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokratların öne çıkan aday adayları.

Son dönemde yapılan bazı anketler, Biden'dan daha sol görüşlü olan Warren ve Sanders'ten birinin aday olması halinde, seçimleri kaybedebileceklerini gösteriyor.

Bloomberg'in sözcüsü, "Şimdi işi bitirmemiz ve Trump'ın yenildiğinden emin olmamız lazım. Mike'ın (Michael'ın kısaltması) mevcut aday adaylarının bunu başaramayacağına dair endişeleri giderek artıyor" dedi.

MİCHAEL BLOOMBERG KİMDİR?

Michael Bloomberg, Wall Street'te görev yapan bir bankacıydı, ekonomi ve finans ağırlıklı haberler yapan medya kuruluşu Bloomberg'i kurdu.

2012'ye kadar 3 dönem boyunca New York Belediye Başkanlığı yapan Bloomberg, iklim değişikliğini önceliği olarak açıkladı.

Bloomberg, ABD'de silah satışına ilişkin kontrollerin sıkılaştırılmasını savunan Everytown isimli grubun da en büyük finansörlerinden.

Kaynak: BBC Türkçe

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