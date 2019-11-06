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06.11.2019 - 20:00 |

Trump'ın sınavı başlıyor! ABD gelecek haftaya kilitlendi

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.

Trump'ın sınavı başlıyor! ABD gelecek haftaya kilitlendi

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi azil soruşturması kapsamındaki ilk kamuya açık oturumlarını gelecek hafta yapacak." bilgisini paylaştı.

ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri Yetkilisi George Kent'in 13 Kasım Çarşamba günü kamuya açık oturumda ifade vereceğini belirten Schiff, mayıs ayına kadar ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Marie Yovanovitch'in de 15 Kasım Cuma günü ifade vereceğini kaydetti.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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