‘Trump’ın yaptığı anayasaya aykırı’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin dökümü yayınlanırken, bu konuda ihbarda bulunan ve ismi açıklanmayan istihbaratçının raporu da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından ‘görevden azil’ tartışması daha da büyüdü.



Ukrayna devlet başkanından, 2020 başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden’ın oğlunu soruşturmasını isteyen Trump’ı kimliği gizli tutulan bir istihbarat yetkilisinin ihbar etmişti. Söz konusu istihbarat yetkilisinin İstihbarat Komitesi’ne anlattıkları, Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komiteleri ile paylaşıldı. Şikayetin bir kısmının Trump-Zelenskiy görüşmesi ile ilgili olduğu belirtildi. İhbarı güvenli bir odada inceleyen Demokratlar içerik ile ilgili bilgi paylaşmazken, gördüklerini “çok huzursuz edici” ve “acil” olarak tanımladı. İhbarın içeriği daha sonra kamuoyuyla da paylaşıldı.



Mektupta, Trump’ın siyasi rakiplerinden birinin soruşturulması için yabancı bir ülkeye baskı uyguladığı ve bunun anayasaya aykırı olduğu savunuldu. Mektupta, “Resmi görevde bulunduğum sürece, ABD Başkanı’nın 2020 seçiminde yabancı bir ülkeden müdahale talep etmek amacıyla makamının gücünü kullandığına ilişkin birden fazla hükümet yetkilisinden bilgi aldım” ifadeleri yer aldı. Yaşanan olayların doğrudan tanığı olmadığını, ancak ilgili yetkililerden aldığı bilgileri inandırıcı bulduğunu kaydeden muhbir, Trump’ın şahsi ve siyasi çıkarları için makamını kötüye kullandığını ve bunun da ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia etti.



‘Kayıtlar saklandı’



İstihbarat yetkilisinin konuyla ilgili raporunda, Beyaz Saray’ın Trump-Zelenskiy telefon görüşmesinin kayıtlarını saklamaya çalıştığı da iddia ediliyor. Rapora göre, görüşme normal şartlarda bu işler için kullanılan veri tabanına işlenmedi ve “özellikle hassas nitelikte gizli bilgi” başlıklı başka bir veri tabanına kaydedildi.

ABD Başkanı Trump ise son yaşananların ardından paylaştığı twitter mesajında, “Demokratlar Cumhuriyetçi Parti’yi ve temsil ettiği herşeyi yok etmeye çalışıyor. Cumhuriyetçiler, birbirinize bağlı kalın, onların oyununu oynayın ve iyi savaşın. Ülkemiz tehlikede” ifadelerini kullandı.

Trump önceki gün yaptığı açıklamada, “Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için” değerlendirmesinde bulunmuştu.