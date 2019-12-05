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05.12.2019 - 07:50 | | NEVSAL ELEVLİ Londra

Trump’la alay ettiler

NATO 70’inci yıl zirvesine katılan liderler, Kraliçe II. Elizabeth’in davetiyle Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Trump’la alay ettiler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşmaları, kameralara yansıdı. Sosyal medyada büyük ses getiren videoda, liderlerin isim vermeseler de ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuştukları tahmin ediliyor.

Görüntülerde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Macron’a neden geç kaldığını sorduğu, bu sırada Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, “Geç kaldı çünkü basın toplantısı 40 dakika sürdü dediği” duyuluyor. Trudeau daha sonra Trump’ın ekibini kastederek, “Hepsinin ağızlarının bir karış açık kaldığını gördüm” dediği duyuluyor. Liderlerin gülüşleri de kameralara yansıyor.

Trump ile Macron’un görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Videoyu izleyen Trump ise Trudeau’yu ikiyüzlülükle suçladı. Trump, Trudeau’nun sinirlendiğini çünkü kendisinin Kanada’nın savunma harcamaları konusunu gündeme getirdiğini belirtti. “Ödemesi gereken yüzde 2’yi ödemiyor. Kanada’nın parası var. Neden mutlu olmadığını anlayabiliyorum ama bu böyle” dedi. Trump’ın bu olaya sinirlenip zirveyi erken terk ettiği öne sürüldü. Johnson ise videonun ortaya çıkmasının ardından Trump’ı ciddiye almadığı iddiasını sert dille reddetti.

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