Trump’tan ‘azil’ manevrası...

ABD Başkanı Donald Trump, temyiz soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, “Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar” sözleriyle eleştirdi.

Azil süreci nedeniyle güç durumda kalan ve 2020 seçimlerinde bunu avantaja çevirmeye çalışan Trump, Twitter hesabından bir video paylaştı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’ne sert eleştiriler yöneltti. Trump, “Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı. Demokratları “hiçbir iş yapmayan vahşiler” olarak niteleyen Trump, azil sürecinin başlatılmasını da bir kez daha “başkanlık tacizi” olarak tanımladı.

Pelosi’nin iddiası

Başkan Trump, başka bir Twitter paylaşımında ise “Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?” dedi.

Bu arada Trump, hakkındaki azil soruşturmasıyla ilgili sürecin başlamasından bu yana, kısa sürede 2020 başkanlık kampanyası için 15 milyon dolarlık yardım toplandığını açıkladı. Trump, böylelikle bazı uzmanların “azil süreci Trump’a yarayacak” tahminlerinin doğru olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Ancak ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi, tam tersini savundu ve Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına halkın destek verdiğini açıkladı. Pelosi, yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda hava tersine döndü. Kimbilir, yine değişebilir ama şu anda şikayeti ve baş soruşturmacının raporunun ardından Amerikan halkı da farklı düşünmeye başladı” dedi.

‘Rakibine soruşturma istedi’ iddiası

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü. Trump, iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı. ABD basını, Trump’ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.