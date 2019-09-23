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23.09.2019 - 19:06 | | AA

Trump'tan 'beklenmedik' hareket! Çok kısa sürdü ama...

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Trump'tan 'beklenmedik' hareket! Çok kısa sürdü ama...

 

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trumptan beklenmedik hareket Çok kısa sürdü ama...

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

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