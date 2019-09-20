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HaberlerDünyaTrump'tan bir açıklama daha: İran'a girmek dünyadaki en kolay iş
20.09.2019 - 21:17 | | AA

Trump'tan bir açıklama daha: İran'a girmek dünyadaki en kolay iş

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek, büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum." dedi.

Trump'tan bir açıklama daha: İran'a girmek dünyadaki en kolay iş

 

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran'a yönelik bugün getirilen yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "İran'a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde." diye konuştu.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların işe yarayacağına inandığını vurgulayarak, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, ABD'nin Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasıyla tekrar tırmanmıştı.

İran'a yönelik sık sık askeri operasyon mesajları veren Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'na yaptırım getirdiklerini duyurmuştu.

Rahip Brunson'un serbest bırakılması

Başkan Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevi döneminde yurt dışında tutuklu ABD'lilerin ülkeye geri getirilmesi konusunda büyük bir iş çıkardığını belirtti.

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson serbest bırakılmasına değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi ve herkesin çok sevdiği muhteşem rahibimizi (Brunson) evine getirebildik." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin ile kapsamlı bir anlaşma yapmak istediklerini vurgulayarak, "Çin ile 2020 seçimlerinden önce herhangi bir anlaşma yapmaya gerek yok." dedi.

Batılı ülkelere "DEAŞ'lıları alın ne yapacaksanız yapın" mesajı

Suriye ve Afganistan'daki asker sayılarını azaltacaklarını ifade eden Trump, "DEAŞ hilafetini" yüzde 100 azalttıklarını savundu.

Trump, ABD'nin elinde tutuklu binlerce DEAŞ mensubu olduğuna işaret ederek, "Geldiği ülkelerden, bu kişileri geri almalarını, mahkemeye çıkarmalarını ve onlarla ne yapacaklarsa yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

 

 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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