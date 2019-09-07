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07.09.2019 - 04:58

Trump'tan Dorian mesajı: Sizinleyiz

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda, Dorian Kasırgası'nın büyük tahribata yol açtığı Bahamalar'a "Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın." ifadesini kullandı.

Trump'tan Dorian mesajı: Sizinleyiz

Dorian Kasırgası ABD'nin kuzeyine doğru ilerlerken, ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından kasırgaya ilişkin bir video mesaj yayımladı.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, kasırganın bu ülkeye verdiği zararın farkında olduklarını ve her türlü yardımı yapacaklarını vurguladı.

Donald Trump, Bahamalar'a, "Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın." mesajını iletti.

Kasırga tehlikesinin geçtiği bölgelerde sörf keyfi

 Öte yandan, kasırganın denize doğru ilerlemesinin ardından, daha önce tehlike altında olan Kuzey Carolina eyaletindeki Carolina Beach bölgesinde halk da sahile indi.

 Sahilde sörf yapan bir kişi de AA muhabiri tarafından görüntülendi.

 Şu anda kategori 1 seviyesinde olan Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor.

 ABD kıyılarına ulaşmadan önce 5'inci kategoride Bahamalar'ı vuran kasırga nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

 Yetkililer, yüzlerce kişinin kaybolduğu kasırgada ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtmişti.

 

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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