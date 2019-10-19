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19.10.2019 - 15:14 | | AA

Trump'tan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice'a 'felaket' nitelemesi

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Susan Rice'ı "felaket" olarak niteledi.

Trump'tan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice'a 'felaket' nitelemesi

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Obama'nın ulusal güvenlik danışmanına yönelik eleştirilerde bulunarak, Rice'ı "Obama'nın felaketi" olarak tanımladı.

Başkan Trump, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Başkan Obama'nın felaketi olan Susan Rice şimdi bize Suriye'de ne yapılacağı hakkında fikrini söylüyor. 'Kumda kırmızı çizgiyi' hatırlıyor musunuz? Bu Obama idi. Milyonlarca insan öldü. Hayır, sağ ol Susan, sen bir felakettin."

Akın akın geldiler!Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapıldı. Vatandaşlar safran hasadına akın ederken, safranlı yiyecekler ikram edildi.
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