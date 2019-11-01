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HaberlerDünyaTrump'tan radikal adım! Doğduğundan beri bunu ilk kez yaptı...
01.11.2019 - 05:27 | | AA

Trump'tan radikal adım! Doğduğundan beri bunu ilk kez yaptı...

ABD Başkanı Donald Trump, ailesinin ve kendisinin ikametgahlarının artık New York yerine Florida olacağını belirterek, "Her yıl (New York) şehre, eyalete ve yerel yönetimlere milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen, hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum." açıklamasında bulundu.

Trump'tan radikal adım! Doğduğundan beri bunu ilk kez yaptı...

 

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'daki Beyaz Saray'da bir 5 yıl daha kalmayı umduğunu vurgulayarak, "Ancak ailem ve ben ikametgahımızı Florida'nın Palm Beach kenti yapacağız. New York'a ve halkına çok değer veriyorum, vereceğim de ancak her yıl şehre, eyalete ve yerel yönetimlere milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum." ifadesini kullandı.

Bu adımının verilebilecek en doğru karar olduğunu vurgulayan Trump, "Başkan olarak, New York'a ve New York'un muhteşem halkına yardım etmek için her zaman buradayız. Onların yeri kalbimde hep çok özel kalacak." mesajını verdi.

Trump'ın ikametgah adresi hep doğduğu kent New York olmuştu. Amerikan New York Times gazetesi Trump çiftinin eylül ayının sonunda dilekçe vererek ikametgahlarını Florida'ya aldırdığını yazmıştı.

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