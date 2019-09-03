MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTrump'tan sert mesaj: Tekrar seçilirsem...
03.09.2019 - 18:59

Trump'tan sert mesaj: Tekrar seçilirsem...

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerini tekrar kazanması durumunda Çin ile yapılacak nükleer anlaşmanın daha zorlu olacağını bildirdi.

Trump'tan sert mesaj: Tekrar seçilirsem...

Trump, Twitter hesabından Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ile müzakerelerin iyi gittiğini ancak Çin'in yeni bir ABD hükümeti ile anlaşma yapmayı daha çok isteyeceğini belirten Trump, "Ben yeniden (başkanlık seçimlerini) kazandığımda ne olacağını düşünüyorum. (Çin ile) Anlaşma daha da sert olacak. Aynı zamanda Çin'in tedarik zinciri kırılacak, işletmeleri, işleri ve parası gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Londra Belediye Başkanı'na yüklendi

Öte yandan, Trump, kendisini ABD'ye yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle Polonya ziyaretini iptal etmesine rağmen golf oynamakla vakit geçirdiği için eleştiren Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a da yüklendi. Han'ı "Londra'nın beceriksiz belediye başkanı" olarak nitelendiren Trump, diğer siyasilerin saatlerce egzersiz yaptığını, haftalarca seyahat ettiğini ifade etti. Kendisinin "çok pahalı" olan golf kursuna gittiğini, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın da böyle bir durumda Hawaii'ye gideceğini savunan Trump, "Han, Londra'da tamamen kontrolden çıkan bıçaklı saldırılara odaklanmalı. İnsanlar sokakta yürümeye bile korkuyor. O, bizim işlerimizden uzak durması gereken korkunç bir belediye başkanı." ifadesini kullandı.

Tokat'ta feci kazaTokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün ayakkabısını değiştirmek için yol kenarına çektiği otomobilden inenlere, arkadan gelen hafif ticari çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Henüz bir aylık hamileydi! Kendini araçtan attı

Henüz bir aylık hamileydi! Kendini araçtan attı

Tam 5 bin paket! Hepsi ele geçirildi

Tam 5 bin paket! Hepsi ele geçirildi

Sır perdesi aralanıyor! Kimlikleri belli oldu

Sır perdesi aralanıyor! Kimlikleri belli oldu

Minik bedeni daha fazla dayanamadı!

Minik bedeni daha fazla dayanamadı!

Sıradaki Haber