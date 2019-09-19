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19.09.2019 - 03:31 | | AA

Trump'tan "tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz" mesajÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a olasÄ± bir mÃ¼dahale konusunda, "Orta DoÄŸu'da neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Tek bir telefonla bir Ã¼lkeye girebiliriz. Bunun bugÃ¼n olmasÄ± ÅŸart deÄŸil. YarÄ±n olur, iki hafta sonra olur." dedi.Â

Trump'tan "tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz" mesajÄ±

Trump, California eyaletinin Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda inÅŸasÄ± devam eden sÄ±nÄ±r duvarÄ±nda incelemelerde bulundu, buradaki sÃ¼reÃ§ hakkÄ±nda gazetecileri bilgilendirdi.

Ä°ran'a olasÄ± bir askeri mÃ¼dahale konusunda Trump, "Orta DoÄŸu'da neler olacaÄŸÄ±nÄ± zamanÄ±nda gÃ¶receÄŸiz. Bir mÃ¼dahalede bulunmak her zaman kolaydÄ±r. Tek bir telefonla herhangi bir Ã¼lkeye girebiliriz. Bunun bugÃ¼n olmasÄ± ÅŸart deÄŸil. YarÄ±n olur, iki hafta sonra olur." ifadesini kullandÄ±.

Trump, geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton ile de birÃ§ok konuda fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve iÅŸler Ã§ok yolunda gitmedi. BataklÄ±ÄŸa saplandÄ±lar. Orta DoÄŸu'da polis olduk. Bu korkunÃ§tu." diye konuÅŸtu.

SÄ±nÄ±ra inÅŸa edilen duvar ile gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men krizini Ã§Ã¶zeceklerini vurgulayan Trump, "ArtÄ±k daha fazla insan gelemeyecek." dedi.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren baÅŸlayacakTarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli açÄ±klamasÄ±nda, "Ä°yi TarÄ±m ve Organik TarÄ±m Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren baÅŸlayacak. "Ä°yi TarÄ±m ve Organik TarÄ±m Destek Ödemeleri kapsamÄ±nda 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapÄ±lacak" dedi.
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