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HaberlerDünyaTrump'tan yeni açıklama! 2 DEAŞ'lı terörist gözetime alındı
10.10.2019 - 08:40 |

Trump'tan yeni açıklama! 2 DEAŞ'lı terörist gözetime alındı

ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. ABD Başkanı Trump, "ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü" dedi.

Trump'tan yeni açıklama! 2 DEAŞ'lı terörist gözetime alındı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi. 

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ 

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü" dedi.

Trumptan yeni açıklama 2 DEAŞlı terörist gözetime alındı

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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