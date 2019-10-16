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16.10.2019 - 18:30 | | AA

Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Türkiye'nin operasyonu benim sorunum değil

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." ifadesini kullandı.

Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Türkiye'nin operasyonu benim sorunum değil

Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında, gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Trump, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.

Trump ayrıca, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller." yorumunda bulundu.

Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul ettiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
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